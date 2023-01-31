В Зеленоградске объявили в розыск 16-летнюю девочку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Зеленоградского района объявил в розыск 16-летнюю Алину Куратову. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 23 января несовершеннолетняя ушла из дома в поселке Красновка и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 16-18 лет, рост 158 см, плотного телосложения, волосы окрашены в черный цвет, глаза голубые. Имеет татуировку на левой руке в виде бабочек, прокол на языке.

Была одета: черные спортивные штаны, черные кроссовки со светлыми вставками, пуховик цвета «пудра» с капюшоном. При себе имеет черную сумку.

Предположительно может находиться в Калининграде в районе ул. Фрунзе.

Если вам что-либо известно о местонахождении Алины Куратовой, просим сообщить об этом по телефонам: 8 (40150) 3-25-32, 8-911-487-50-49 или 02.