В Калининграде на ул. Леонова завершили ремонт исторического здания почтамта

Фото: НПЦ по охране памятников.

В Калининграде завершен ремонт здания почтамта на улице Леонова. Специалисты регионального Научно-производственного центра по охране памятников опубликовали в соцсетях фотографии здания после ремонта фасадов.

Сообщается, что в ходе ремонта был демонтирован навес над крыльцом, закрывавший барельефы, обрамляющие главный вход. Восстановлен штукатурный слой, фасады окрашены в бежево-коричневых тонах (вместо сине-голубых).

«Вывеска укреплена над входом, что соответствует ее историческому местоположению», - отметили эксперты.

Интересно, что после 1945 года здание претерпело ряд изменений архитектурного облика. В частности, утрачен барельеф под крышей, современные заполнения оконных проемов выполнены без учета исторической расстекловки рам, в уровне чердака со стороны дворовых фасадов устроены современные помещения мансарды, устроены мансардные окна, а вместо оригинальной керамической черепицы на крыше теперь лежит современная металлочерепица.

Кроме того, со стороны двора выполнены пристройки.

В документах этот объект культурного наследия регионального значения проходит как «Здание переговорного пункта «Гинденбург», 30-е годы ХХ века.