Коронавирус за сутки выявили в 14 городах Калининградской области

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Фото: Александр Подгорчук
За сутки в Калининградской области было выявлено 88 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 14 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 51 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 4,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 1,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 8,
Гусевский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Славский городской округ – 4,
Советский городской округ - 2,
Черняховский городской округ – 3.