В Калининграде задержали курьера телефонных мошенников

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве – мужчина работал курьером у телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мошенническая схема была традиционной: пенсионерам звонили неизвестные и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП. За непривлечение к ответственности незнакомцы требовали деньги, за которыми приезжал курьер. После ухода подозреваемого пожилые люди дозванивались до своих родственников и узнавали, что в ДТП никто из них не попадал.

Так, 81-летняя потерпевшая передала 23-летнему подозреваемому 197 000 рублей, а 84-летняя женщина отдала курьеру 200 000 рублей.

Злоумышленник объяснил, что стал курьером ради заработка. Адреса, по которым нужно было забирать деньги, ему сообщали в мессенджере. Полученные средства он переводил на указанные счета, оставив часть из них себе за работу.