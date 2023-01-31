Лыжи, глэмпинг и пруды с рыбой: Власти Озерска рассказали о планах на курорт «Малые Бобры»

Туристический комплекс «Малые Бобры» в Озерском районе может открыться летом. Инвестор готовит там не только трассу для катания на лыжах, но и другие развлечения для всесезонного отдыха. Об этом глава администрации Озерского округа Наталья Строганова рассказала в прямом эфире на страничке ЦУР региона во «ВКонтакте».

- Горнолыжный курорт развивается, это видно невооруженным взглядом. Инвестор не только вкладывает свои деньги. Он получил большую грантовую поддержку... Они хотели открыться в зиму. Но там сегодня идут широкомасштабные работы, техника работает. Летом обещали [открыться], всех пригласят, - сказала глава администрации. - Мы очень рассчитываем на эту горку, называем ее озерским Куршевелем. Это даст толчок для развития туризма.

Наталья Строганова отметила, что в планах у предпринимателя не только возродить «горнолыжку», но и открыть места для проживания.

- Они реконструировали гостиницу, увеличили этажность. В планах ставить глэмпинг, - говорит глава администрации. - На территории Озерска практически нет гостиниц. Летний период, осень до конца сентября – у нас приезжают на байдарках покататься, на велосипедах. А остановиться с ночевкой негде.

По словам Натальи Строгановой, комплекс «Малые Бобры» будет заточен под круглогодичный, а не только зимний отдых. Например, там планируют очистить пруды, чтобы организовать ловлю рыбы.