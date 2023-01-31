В Советске едва не зарезали посетителя ресторана

В Советске конфликт в ресторане закончился поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 30-летний отдыхающий повздорил с одним из посетителей ресторана, словесная перепалка переросла в драку. В конфликт вмешался еще один мужчина, отдыхавший в заведении. Он разнял оппонентов, и, когда отвел одного из них в сторону, чтобы успокоить, тот нанес ему 4 ножевых ранения в шею, плечо и тело.

Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в полицию. На него завели уголовное дело.