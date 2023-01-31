В Гусеве полиция раскрыла кражу машины

В Гусеве полицейские раскрыли кражу автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

24-летний житель Нестеровского района гулял в поселке Фурманово и обратил внимание на БМВ со спущенными колесами. Злоумышленник сообщил знакомому, что купил машину не на ходу, и попросил помочь отбуксировать транспортное средство. Мужчина пошел навстречу просьбе приятеля и перевез автомобиль на тросе в один из поселков Гусевского района.

Полицейские отследили передвижение автомобилей по камерам видеонаблюдения и установили личность похитителя. Ранее не судимый молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что в дальнейшем собирался разобрать похищенное авто на запчасти для продажи.

Сотрудники полиции изъяли транспортное средство и вернули законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.