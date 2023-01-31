В Калининградской области выросли продажи премиальных машин с пробегом

В Калининградской области в 2022 году на 41 процент выросли продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Самыми востребованными моделями в сегменте стали BMW 5 серии, BMW X5 и Mercedes-Benz E-класса.

Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в Калининградской области в 2022 году составила 4 799 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 1,3 процента от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в регионе.

В России продажи премиальных автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет в ушедшем году выросли на 55 процентов по сравнению с 2021 годом. Трехлетний премиум-автомобиль в среднем можно было приобрести за 5 300 000 рублей. На долю премиальных брендов пришлось 1,7 процента от общего числа продаж на рынке авто с пробегом в стране.