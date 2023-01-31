Две жительницы Балтийска сбывали наркотики через закладки

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении участниц преступной группы по сбыту наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 24-летняя и 32-летняя жительницы Балтийска размещали в тайниках-закладках на территории области амфетамин, мефедрон и другие наркотики.

После задержания у них обнаружили порядка 600 граммов наркотических средств и психотропных веществ.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.