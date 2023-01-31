В Черняховском районе выставили на продажу объект культурного наследия

Корпорация развития Калининградской области объявила аукцион по продаже имущественного комплекса в поселке Зеленый Бор в Черняховском районе. Речь идет о двух зданиях, построенных в конце XIX века, и двух земельных участках общей площадью 1,17 га. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Начальная цена единого лота установлена в размере 6,5 млн руб. Заявки принимаются до 27 февраля включительно.

Здания относятся к комплексу «Каралене», основанному в 1811 году при содействии прусской королевы Луизы. Сохранившиеся корпуса были возведены в 1891 году и использовались в довоенное время как социальные учреждения. В послевоенный советский период здания вошли в состав военного городка, в них разместились хранилища медикаментов.

«В настоящее время корпуса отнесены к объектам культурного наследия региона. Это означает, что после продажи имущества к новому собственнику перейдут охранные обязательства в отношении объекта культурного наследия», - добавили в пресс-службе корпорации.