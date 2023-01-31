Область выделяет 350 млн рублей на реконструкцию здания музыкального колледжа

Региональное правительство выделяет средства на реконструкцию здания областного музыкального колледжа на улице Фрунзе в Калининграде. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

На приспособление объекта культурного наследия и его техническую модернизацию власти выделяют почти 350 млн рублей. Средства будут направлены на разработку проектной и рабочей документации и непосредственно на реконструкцию. Площадь здания составляет 3,6 тысячи квадратных метров.

Планируется, что работы пройдут в 2023-2025 годах.