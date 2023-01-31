Поставки цитрусовых в регион выросли на 30 процентов

С начала 2023 года в Калининградскую область ввезли 56 партий цитрусовых фруктов общим весом 1,2 тысячи тонн, что на 29 процентов больше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Лидером по объему поставок цитрусовых в январе стали мандарины из Турции - 384 тонны, всего мандаринов поступило 623 тонны. Второе место заняли апельсины из Турции и Египта - 310 тонн.

Кроме того, были ввезены и другие разновидности цитрусовых: 113 тонн свежих лимонов, почти 30 тонн грейпфрутов, 123 тонны помело, 3 тонны лаймов. Плоды также поступали из Аргентины, Бразилии, Израиля.