Энергетики заставили дачное сообщество начать погашать 5-миллионный долг

Перспектива банкротства заставило дачное товарищество приступить к погашению долга за электричество. Об этом сообщает компания «Россети Янтарь Энергосбыт».

ДНТ «Золотой петушок» задолжало энергетикам более 5 млн рублей, и гарантирующий поставщик был вынужден обратиться в суд с требованием о признании товарищества банкротом. На этапе рассмотрения спора руководство товарищества приступило к погашению долга.

«По данным специалистов, крупная задолженность дачных товариществ может возникать по ряду причин, в числе которых низкая платежная дисциплина потребителей. Если же суд находит в действиях ДНТ основания для привлечения к ответственности, за долги товарищества руководству приходится отвечать личными средствами и имуществом», - отметили в пресс-службе компании.