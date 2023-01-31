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НовостиОбщество31 января 2023 16:32

В Зеленоградске построят гостиницу, в Заостровье – апарт-отель

Разрешения выданы в конце 2022 года
Виктор Сергеев

Региональные власти выдали разрешение на строительство новой гостиницы в Зеленоградске. Документ опубликован в соответствующем реестре на сайте министерства градостроительной политики.

Четырехэтажную гостиницу планируют возвести на улице Вокзальной. Площадь объекта – 1,8 тысячи квадратных метров.

Разрешение на строительство выдано ООО «СЗ «САТУРН» и действует до июня 2024 года.

Кроме этого, выдано разрешение на строительство гостиницы апартаментного типа в поселке Заостровье Зеленоградского района. Площадь объекта переменной этажности составит почти 2 тысячи «квадратов».