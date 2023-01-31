Брошенная калининградка обиделась на сожителя и обвинила его в изнасиловании

В Советске завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвиняют в ложном доносе об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

В октябре 2022 года 42-летняя дама сообщила в правоохранительные органы, что ее изнасиловал бывший сожитель. Следователи провели проверку и установили, что женщина солгала.

«После опровержения следствием ее доводов, женщина признала себя виновной, в содеянном раскаялась, извинилась перед потерпевшим. Мотивом своего поступка она назвала обиду на бывшего сожителя, у которого дома застала другую женщину», - сообщили в пресс-службе СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.