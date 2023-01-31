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НовостиОбщество31 января 2023 17:35

В Калининграде арестовали пособницу телефонных мошенников

Злоумышленница забрала деньги как минимум у двух пенсионерок
Виктор Сергеев

В Калининграде арестовали 38-летнюю пособницу телефонных мошенников. Жительница Зеленоградского района работала курьером и забирала деньги у обманутых пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, злоумышленница забрала деньги как минимум у двух пенсионерок. Одна из них передала 570 тысяч рублей, вторая – 50 тысяч.

На женщину были возбуждены уголовные дела по статье Мошенничество».

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия и устанавливают личности других лиц, причастных к совершению преступлений.