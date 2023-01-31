В Калининграде арестовали пособницу телефонных мошенников

В Калининграде арестовали 38-летнюю пособницу телефонных мошенников. Жительница Зеленоградского района работала курьером и забирала деньги у обманутых пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, злоумышленница забрала деньги как минимум у двух пенсионерок. Одна из них передала 570 тысяч рублей, вторая – 50 тысяч.

На женщину были возбуждены уголовные дела по статье Мошенничество».

В настоящее время полицейские проводят необходимые мероприятия и устанавливают личности других лиц, причастных к совершению преступлений.