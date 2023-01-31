Калининградка смошенничала с участками умерших пенсионеров на 3,7 млн рублей

Жительницу Багратионовска будут судить за мошенничество с земельными участками умерших пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020-2021 годах 36-летняя обвиняемая сфальсифицировала документы от имени десяти умерших граждан, имевших при жизни право на земельные паи на территории Багратионовского района.

«От лица умерших женщина оформляла межевые планы на земельные участки и подавала в уполномоченные органы документы для государственной регистрации права собственности. После этого обвиняемая самостоятельно от имени умерших подписывала договоры дарения земельных участков самой себе и третьим лицам», - рассказали в прокуратуре.

Ущерб, причиненный наследникам, а также муниципалитету, оценили в 3,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.