За 2 месяца более 200 детей прошли реабилитацию в новом отделении поликлиники на ул. Горького

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В середине ноября 2022 года на улице Горького в Калининграде заработало новое отделение детской поликлиники. За это время там прошли медицинскую реабилитацию более 200 детей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На медицинскую реабилитацию по направлению педиатров или лечащих врачей узких специальностей принимают детей со всего Калининграда, переболевших новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложнениями, часто болеющих и ослабленных.

Реабилитационными мероприятиями предусмотрено проведение занятий по лечебной физкультуре (ЛФК), физиопроцедуры, массаж. При этом ЛФК направлена на улучшение дыхания, укрепление детского костно-мышечного аппарата. В дальнейшем планируется направлять на медицинскую реабилитацию пациентов, перенесших ОРВИ в тяжелой форме, пневмонию, с отклонениями в работе костно-мышечной системы.

В 2023 году планируется увеличить число маленьких пациентов до 1 200 человек.