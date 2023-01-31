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НовостиОбщество31 января 2023 18:19

В Калининграде 28-летний водитель лишился машины за 53 неоплаченных штрафа ГИБДД

Материалы переданы судебным приставам
Виктор Сергеев

В Калининграде инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов, которым управляла женщина, не имеющая водительских прав. В ходе проверки по базе ГИБДД автоинспекторы установили, что владельцем машины является 28-летний горожанин, у которого оказалось 53 неоплаченных штрафа на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

В результате автомобиль поместили на штрафстоянку, а материалы передали в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

Госавтоинспекция напоминает, что, с момента вступления в законную силу постановления об административном правонарушении водителю дается 60 дней для того, чтобы оплатить штраф.