Калининград вошел в топ популярных направлений для долгосрочной аренды жилья зимой

Сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru, проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для длительного бронирования зимой 2023-23 года.

Во главе списка оказался город Сочи, собравший 25% от всех зимних бронирований. На втором месте - Санкт Петербург, а на третьем – Москва, собравшие 13% и 8% бронирований соответственно.

Десять самых популярных направлений для длительного бронирования зимой:

1. Сочи, Краснодарский край 2666 р. / 9 ночей 2. Санкт-Петербург, Ленинградская область 2771 р. / 10 ночей 3. Москва, Московская область 3175 р. / 10 ночей 4. Красная Поляна, Краснодарский край 7847 р. /9 ночей 5. Калининград, Калининградская область 2248 р. /8 ночей 6. Кисловодск, Ставропольский край 3052 р. / 10 ночей 7. Пятигорск, Ставропольский край 1841 р. / 10 ночей 8. Казань, Татарстан 3106 р. /9 ночей 9. Ялта, Крым 2531 р. /9 ночей 10. Архыз, Карачаево-Черкесия 9042 р. / 8 ночей