В Калининградской области выросло число вакансий с ежедневными выплатами

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В 2022 году в России было открыто более 30 000 вакансий, где в условиях работы прописана ежедневная оплата труда сотрудника. Это в два раза больше, чем в 2021 году. На Калининградскую область приходится 5 проценнтов рабочих мест с возможностью выплаты ежедневной зарплаты, что превышает на 74 процента показатели 2021 года, сообщает Служба исследований hh.ru.

Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Также опрос hh.ru, проведенный среди трудящихся в СЗФО и в том числе Калининградской области, показал, что лишь 5 процентов местных жителей хотели бы получать зарплату каждый день.