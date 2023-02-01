Калининградец оплатил 96 штрафов ГИБДД после лишения водительских прав

. Фото: Служба судебных приставов

Калининградец оплатил штрафы ГИБДД после того, как его лишили водительских прав и ограничили выезд на границу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В отношении горожанина были возбуждены 96 исполнительных производств на общую сумму 70,5 тысячи рублей. Мужчина регулярно нарушал ПДД и не оплачивал штрафы.

Задолженность по исполнительным производствам калининградец тоже не спешил погашать. Поэтому судебные приставы вынесли постановления о временном ограничении выезда должника из РФ и на пользование специальным правом управления транспортным средством.

Меры подействовали незамедлительно. Лишившись возможности ездить за рулем автомобиля и осознав, что запланированный заграничный отдых может сорваться, уже на следующий день калининградец перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения.