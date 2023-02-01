В Калининграде пьяный мужчина прыгал по крышам машин

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который прыгал по крышам припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Неоднократно судимый 20-летний уроженец Озерска, гулявший по Калининграду в компании, с разбега запрыгнул на крышку капота припаркованного автомобиля, перепрыгнул на крышу другого и спрыгнул на крышу третьего, поскользнулся и упал. В итоге на крыше и капоте Audi A4 образовались деформации и вмятины, также повреждено ветровое стекло. Ущерб оценили в 28 500 рублей.

Участковый совместно с патрульными постовыми по горячим следам задержали всю компанию. Полицейские установили личность «паркурщика» и доставили его в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело.