В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 февраля нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в среду, 1 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по следующим адресам:
ул. 1812 года, 61-85,69(д/сад №94),104-124,
ул. Белокаменная, 26а,
ул. Грига, 26,
ул. Литовский вал, 29-37,48-58, 61-105,103а(д/сад №121), 64,66
ул. Фрунзе, 60-72а,82-96
ул. Краснодонская, 8,
ул. М. Гвардии, 5,7,15-17,2,4,14-32
ул. Танковая, 1-15,4.
ул. Ю. Гагарина, 58,72-76в,
пер. Радистов 1-9,
ул. Белинского, 62,
ул. Добролюбова, 27,29,37,30,46,48,
ул. Жуковского, 1а,2а-е,
ул. Красносельская, 71-83,
ул. Менделеева, 45,46а,52,62,66а,70,74
ул. Радистов, 13-17,29-41,51,53,57,14-20,28-48а,54а-б,
ул. Марш. Борзова, 93-105а,95(д/сад №22),
ул. Каштановая алея, 145-157,147(СОШ №50),
ул. Олимпийская, 10-24.
С 10:00 до 16:00 запланировано отключение холодной воды у потребителей по следующим адресам:
ул. Артиллерийская, 51,
ул. А. Невского, 188 к1-3,
ул. Кутузова, 29-37,
ул. Адмиральская, 8а.