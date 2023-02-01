В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 февраля нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в среду, 1 февраля, в течение дня отключено электричество в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по следующим адресам:

ул. 1812 года, 61-85,69(д/сад №94),104-124,

ул. Белокаменная, 26а,

ул. Грига, 26,

ул. Литовский вал, 29-37,48-58, 61-105,103а(д/сад №121), 64,66

ул. Фрунзе, 60-72а,82-96

ул. Краснодонская, 8,

ул. М. Гвардии, 5,7,15-17,2,4,14-32

ул. Танковая, 1-15,4.

ул. Ю. Гагарина, 58,72-76в,

пер. Радистов 1-9,

ул. Белинского, 62,

ул. Добролюбова, 27,29,37,30,46,48,

ул. Жуковского, 1а,2а-е,

ул. Красносельская, 71-83,

ул. Менделеева, 45,46а,52,62,66а,70,74

ул. Радистов, 13-17,29-41,51,53,57,14-20,28-48а,54а-б,

ул. Марш. Борзова, 93-105а,95(д/сад №22),

ул. Каштановая алея, 145-157,147(СОШ №50),

ул. Олимпийская, 10-24.

С 10:00 до 16:00 запланировано отключение холодной воды у потребителей по следующим адресам:

ул. Артиллерийская, 51,

ул. А. Невского, 188 к1-3,

ул. Кутузова, 29-37,

ул. Адмиральская, 8а.