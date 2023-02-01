В Багратионовском районе пьяный водитель сбил пешехода, возбуждено дело

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Багратионовском районе возбуждено уголовное дело по факту наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 28 декабря 2022 года в поселке Долгоруково. Пьяный 60-летний водитель «Фольксвагена» при проезде пешеходного перехода сбил 39-летнюю женщину.

В результате наезда пешеход получила множественные переломы и ушибы, которые относятся к категории тяжкого вреда здоровью.

Расследование продолжается. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.