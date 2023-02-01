В Калининграде за сутки сбили троих детей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининграде зарегистрировано три наезда на пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Борзова водитель «Фольксвагена» сбил 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по зебре. Ребенок получил телесные повреждения.

8-летнего школьника сбили на улице Артиллерийской, когда он решил перейти дорогу в неположенном месте. Он получил телесные повреждения.

Госпитализация потребовалась 14-летнему подростку, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Панина.