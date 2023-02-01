Проигравший на ставках калининградец устроил дебош в букмекерской конторе

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде мужчина устроил дебош в букмекерской конторе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте. Работники заведения нажали тревожную кнопку после того, как пьяный посетитель начал вести себя агрессивно и выкрикивать нецензурные выражения в адрес проигравшей команды, за которую он поставил ставку.

Требование покинуть помещение мужчина не выполнял. Наряд Росгвардии задержал злоумышленника, который на момент прибытия правоохранителей предпринял попытку порчи имущества спортбара.

Нарушитель общественного порядка доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.