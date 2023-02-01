25 молодых калининградцев получили именные стипендии губернатора

В Калининградской области подвели итоги конкурса на присуждение стипендий губернатора за особые достижения в социально значимой и общественной деятельности в 2022 году.

Всего на конкурс было подано 63 заявки. По его итогам стипендиатами стали 25 молодых людей, в том числе десять школьников, шесть студентов среднего профессионального образования и девять – высшего образования.

Напомним, что именные стипендии губернатора Калининградской области присуждаются одаренным детям и талантливой молодежи начиная с 2010 года. Стипендия носит персональный характер и выплачивается ежемесячно с 1 сентября по 31 августа независимо от получения иных именных стипендий и других выплат стимулирующего характера, кроме именных стипендий губернатора. С 1 сентября 2022 года размер стипендии увеличен до 3 тысяч рублей.