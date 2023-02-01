Советник губернатора – о бывшем ликеро-водочном заводе у Нижнего озера: Частная собственность, кусками сданная в аренду

Территория бывшего ликеро-водочного завода в районе площади Василевского по-прежнему находится в частной собственности, и ее состояние не устраивает власти. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Это частная собственность, кусками сданная в аренду, находящаяся в неудовлетворительном состоянии. В большей степени нас беспокоит внешний вид и состояние со стороны благоустроенного Нижнего озера, - сказал Вячеслав Генне.

По словам архитектора, пока планов у собственников по благоустройству или развитию территории нет.

- Муниципалитету и правительству, к сожалению, пока никаких предложений от собственника не поступало. Место очень интересное, я думаю, что, как и у большого количества «промок», то есть промышленных объектов, в Калининграде, у него неминуемая судьба – это вовлечение в какой-то оборот, не связанный с промышленной деятельностью.

Сроков «вовлечения в оборот» территории ликеро-водочного завода архитектор не назвал.