За неделю в области браконьеров оштрафовали на 80 тысяч рублей

. Фото: Росрыболовство

За прошедшую неделю сотрудники Росрыболовства провели в Калининградской области 50 рейдов, в ходе которых было выявлено 13 правонарушений. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление ведомства.

Суммарно рыбных браконьеров оштрафовали на 80 тысяч рублей. В ходе рейдов было изъято 2 транспортных средства и 25 единиц запретных орудий лова, а также 25 килограммов рыбы.

Кроме этого, нарушителям придется возместить причиненный ущерб, который оценили в 51,5 тыс. рублей.