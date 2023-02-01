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НовостиОбщество1 февраля 2023 11:48

За неделю в области браконьеров оштрафовали на 80 тысяч рублей

Виктор Сергеев
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Фото: Росрыболовство

За прошедшую неделю сотрудники Росрыболовства провели в Калининградской области 50 рейдов, в ходе которых было выявлено 13 правонарушений. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление ведомства.

Суммарно рыбных браконьеров оштрафовали на 80 тысяч рублей. В ходе рейдов было изъято 2 транспортных средства и 25 единиц запретных орудий лова, а также 25 килограммов рыбы.

Кроме этого, нарушителям придется возместить причиненный ущерб, который оценили в 51,5 тыс. рублей.