Скульптуру на здание Дирекции имперских железных дорог на Ленинском проспекте установят уже в феврале

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Восстановленные скульптуры уже в феврале украсят фасад жилого дома - объекта культурного наследия на Ленинском проспекте, 117. Как сообщили в Фонде капитального ремонта, увесистую конструкцию смонтируют на специально усиленный фронтон дома.

«Движение и время. Именно это олицетворяют скульптуры», - отметили в Фонде капремонта.

Отмечается, что работы по восстановлению акротерия проводят за счет средств из областного бюджета.

Как сообщили «Комсомолке» в Фонде капремонта, сейчас скульптура находится в производственном ангаре на финишной шлифовке. Ее предстоит загрунтовать и покрасить перед установкой на здание.

Скульптура выполнена из фибробетона.

Ранее сообщалось, что старая скульптурная композиция не подлежит восстановлению. Ее разобрали на части, аккуратно демонтировали и спустили вниз.

Здание, о котором идет речь, – Дирекция имперских железных дорог. Построено оно было в Кёнигсберге на Форштадтише Ланггассе в 1895 году. В войну сильно пострадало, было восстановлено в 1950 году как жилой дом.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения.