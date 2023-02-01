Образуются лужи: На острове Канта переложат брусчатку на главной аллее

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на острове Канта планируют снова провести работы по ремонту и благоустройству. На этот раз власти решили переложить брусчатку. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Планируется перекладка центральной аллеи. Брусчатка обязательно останется. Но там во многих местах образовываются лужи. Мы планируем предусмотреть в проекте какие-то мероприятия, связанные с отводом ливневых вод, - сказал Вячеслав Генне.

Он напомнил, что во время предыдущего благоустройства на острове клумбы с аллеи убрали, замостив пространство брусчаткой.

- Сейчас там можно проводить довольно успешно всякие массовые мероприятия. Раньше в этом смысле были ограничения, а сейчас это востребовано, - сказал архитектор.

Вячеслав Генне сказал, что перекладывать аллею начнут весной.

В сентябре 2020 года остров Канта официально открыли после длительных работ по благоустройству. На них было выделено порядка 150 миллионов рублей по инициативе губернатора Антона Алиханова.