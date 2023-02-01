Может быть гостиница или офис: Вячеслав Генне – о разрушающемся историческом здании на ул. Больничной

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Историческое здание комендатуры гарнизона Кёнигсберга, бывшее ОВД Ленинградского района Калининграда, передадут в региональную собственность в середине года. Оно окажется на балансе Корпорации развития региона. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Сейчас объект находится в федеральной собственности. Идет передача его в региональную собственность, чтобы можно было использовать какие-то наши финансовые инструменты для его приведения в соответствие требованиям памятника, - сказала советник губернатора.

По его словам, приблизительно в середине года закончится юридическая процедура передачи здания в региональную собственность и тогда «оно станет предметом возможных инвестиций».

- Здание, наверное, будет на балансе у Корпорации развития Калининградской области и станет предметом инвестиционного проекта на конкурсной основе. Потому что место интересное, здание интересное. Это может быть и гостиница, и офис, все что угодно, - сказал архитектор.

Историческое здание комендатуры Кёнигсберга XIX века, расположенное на улице Клинической в Калининграде, разрушается много лет. Здание из песочного и коричнево-красного клинкерного кирпича в новороманском стиле было построено в Кёнигсберге в 1888-1889 годах.

На фасаде выполнены медальоны с горельефами голов Марса и Афины.

До весны 2005 года в здании размещался отдел внутренних дел Ленинградского района. 22 апреля 2005 года произошел пожар, в результате которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа.

Сегодня памятник пустует, разрушается. Является объектом культурного наследия регионального значения.