Коронавирус за сутки выявили в 18 городах Калининградской области

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 116 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 18 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 57 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 2,
Балтийский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 4,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 12,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 6,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 2,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ - 11,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 5,
Неманский городской округ – 2.