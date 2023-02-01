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НовостиОбщество1 февраля 2023 13:33

Экс-замглавы Янтарного будут судить за превышение полномочий

По версии следствия, чиновник причинил многомиллионный ущерб муниципалитету
Виктор Сергеев

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Янтарного Сергея Теремко. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году в администрацию Янтарного за оформлением права собственности обратился арендатор земельного участка на территории парка «Янтарный». При этом он предоставил документы, по которым на участке находилось кафе, которого там не было.

Следствие считает, что чиновник знал об отсутствии кафе, но все равно разрешил коммерсанту купить участок по льготной цене. Ущерб, причиненный местному бюджету, составил свыше 10,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Светлогорский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным прокуратуры, спорный земельный участок возвращен в собственность муниципалитета. Уголовное дело в отношении мужчины, оформившего право собственности на землю, находится на рассмотрении в суде.