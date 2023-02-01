В 2022 году в области более 700 человек оштрафовали за нарушение погранрежима

В 2022 году в Калининградской области более 700 человек нарушили пограничный режим. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ.

Чаще всего жители и гости области нарушали правила въезда или прохода, временного пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне, а также правила ведения хозяйственной, промысловой и иной деятельности в ее пределах.

Общая сумма штрафов, назначенных правонарушителям, составила около трех миллионов рублей.

Пограничники напоминают, что при оплате штрафа в течение 20-дневного срока со дня вынесения постановления нарушителям предоставляется право уплаты 50 процентов от назначенной суммы штрафа.