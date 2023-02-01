В Зеленоградске во дворе дома установили капканы, полиция проводит проверку

В Зеленоградске кошка попала в два капкана, установленные на парковке во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Тургенева. На место выезжали сотрудники полиции. Установить личность злоумышленника по горячим следам не удалось. В настоящее время проводится проверка.

Полицейские просят всех, кто располагает какой-либо информацией о личности владельца капканов и его местонахождении, сообщить об этом по телефону дежурной части ОМВД России «Зеленоградский»: 8 (40150) 3-25-32.