Калининградская спортсменка выиграла серебро всероссийских соревнований по пятиборью

Соревнования по пятиборью среди юношей и девушек не старше 14 лет в Москве собрали больше 100 участников из 13 регионов России.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, среди 50 девушек один из лучших результатов продемонстрировала Ольга Сотникова из Калининградской области. Она показала лучшее время в плавании и вошла в двадцатку сильнейших участниц по итогам бегового этапа.

Заработанные очки девушки позволили завоевать серебряную медаль и обойти ближайшую соперницу Татьяну Городкову из Самарской области.

В 2023 году областная спортивная школа по современному пятиборью отмечает 55-летний юбилей.