В Зеленоградском районе ликвидировали свалку фольги у дороги

В лесном массиве в районе поселка Лесенково Зеленоградского района местный житель обнаружил свалку у дороги. Очевидец сообщил об этом в Минприроды региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе выезда инспектор зафиксировал более двух кубометров отходов фольги у поселковой дороги.

Сообщается, что в этот же день сотрудниками администрации Зеленоградска территория была очищена.

Если вы увидели незаконную свалку, сообщить об этом можно на адрес электронной почты - minecology@gov39.ru, в письме укажите точную локацию места и желательно фотографии.