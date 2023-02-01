Региональная Служба гостехнадзора взялась контролировать аттракционы в Калининграде

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Региональная Служба гостехнадзора начала с этого года осуществлять надзор за технической безопасностью каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования. Как сообщает пресс-служба правительства, новый вид регионального контроля утвержден законом. Это решение продиктовано отсутствием на федеральном уровне нормы, которая бы точно определяла предмет указанного вида регионального контроля.

«Несколько субъектов РФ устранили этот пробел, приняв законы на своем уровне. По этому пути было решено пойти и в Калининградской области», – сообщил в среду, 1 февраля, руководитель областной Службы гостехнадзора Евгений Манцынов.

Новый вид контроля попадает под требования моратория на проверки бизнеса, который продолжает действовать в России в 2023 году. Так что сейчас в планах Службы – только профилактические мероприятия, а собственников не штрафуют за нарушения.

Актуальный список зарегистрированных каруселей, батутов и другого развлекательного оборудования размещается на сайте.