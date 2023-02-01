Арестован калининградец, который перед Новым годом обокрал дворника

Под стражу заключили калининградца, который замешан в двух кражах. Инцидент случился еще в декабре 2022 года. 39-летний мужчина, временно проживая в квартире приятеля на ул. Молодой Гвардии, похитил сумку с документами и два мобильных телефона, после чего скрылся.

Однако, как сообщает пресс-служба регионального УМВД, был и второй эпизод.

Этот же ранее судимый мужчина вечером 31 декабря, накануне Нового года, возле «Акрополя» в Калининграде обманул дворника. Он взял телефон у уборщика муниципального бюджетного учреждения, якобы чтобы отправить сообщение родственникам. А сам с помощью мобильного приложения перевел на свою банковскую карту 5 000 рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже. Расследование продолжается.