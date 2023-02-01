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НовостиПолитика1 февраля 2023 17:06

В Калининградской области провели тренировку по боевой готовности комплексов «Искандер»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» провели тренировку по нанесению ракетных ударов.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в рамках тренировки по боевой готовности ракетчики выполнили электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищенные объекты и командные пункты условного противника.

Отмечается, что боевые расчеты действовали в условиях условного радиационного и химического заражения местности, а также отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для это был задействован дрон-разведчик.

В тренировке участвовали около 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники.