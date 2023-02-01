Музыкант из Калининграда стал участником проекта благотворительного фонда Спивакова

. Фото: Правительство Калининградской области

Юный музыкант из Калининграда Валентин Оганисян стал участником проекта Международного благотворительного Фонда Владимира Спивакова «Свет надежды».

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Образовательно-методическом центре, Валентин выступил на сцене Российского национального музея музыки наряду с ребятами из 14 российских городов.

Отмечается, что для участия в проекте фонд Спивакова проводил отборочный конкурс: из 4,5 тысяч юных музыкантов отобрали 100 человек.

12-летний музыкант играет на виброфоне, ударной установке, ксилофоне и малом барабане. Он – лауреат региональных, всероссийских, международных музыкальных конкурсов.

Реализуется проект «Свет надежды» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.