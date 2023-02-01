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НовостиЗвезды1 февраля 2023 17:44

Бардовский фестиваль «Балтийская ухана» проведут в начале августа

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В начале августа на туристической поляне на 10-м км, не доезжая до Павлово, в 36-й раз пройдет фестиваль бардовской песни «Балтийская Ухана». Об этом сообщает администрация Балтийского городского округа.

Глава администрации встретился с координатором фестиваля Полиной Глинской, обсудили возможность расширение охвата фестиваля и его развитие.

«В этом году организаторы планируют провести конкурс патриотической песни, а также приобщить к движению молодое поколение», - отметили в администрации Балтийска.

В администрации сказали, что фестиваль пропагандируют здоровый образ жизни. В частности, «на Фестивальной поляне не допускается ввоз и распитие алкогольных напитков», оргкомитет заключает договор на вывоз мусора, установку десяти туалетных кабин и услуги охраны.