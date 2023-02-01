На ул. Вагоностроительной загорелся дом, эвакуировано больше 30 жильцов

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в среду, 1 февраля, в 17.45 поступило сообщение о пожаре на улице Вагоностроительной. Огонь охватил кровлю жилого дома.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, уже через 3 минуты на место происшествия прибыло первое подразделение пожарной охраны. К этому моменту крыша горела уже на площади 50 квадратных метров.

«Спустя сорок минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение и спустя еще двадцать – полностью справиться с огнем. В ходе тушения пожара был эвакуирован 31 человек, в том числе 7 детей. Никто из жильцов не пострадал», - сообщили в МЧС.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 5 отделений пожарной охраны и 6 спецавтомобилей.