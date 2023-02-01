В Калининградскую область ввезли 4,3 тонны зараженных апельсинов из Египта

В Калининградской области выявлена зараженная партия цитрусовых – египетские апельсины были обнаружены должностными лицами регионального Управления Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, цитрусовые привезли из Литовской Республики с документами, удостоверяющими их фитосанитарную безопасность.

Однако, в результате досмотра в египетских апельсинах выявлен опасный карантинный объект – средиземноморская плодовая муха. Ее наличие было подтверждено лабораторной экспертизой.

4,3 тонны апельсинов были направлены на обеззараживание.

Средиземноморская плодовая муха повреждает многие плодовые и овощные культуры: цитрусовые, гранаты, бананы, инжир, хурму, абрикосы, сливы, яблоки, черешни, томаты, баклажаны, перец. Взрослые особи мухи откладывают яйца в созревающие плоды, повреждают кожуру плода, тем самым провоцируя развитие плесени и гниения.