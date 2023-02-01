Музей Зеленоградска приглашает на бесплатные мероприятия, посвященные годовщине взятия Кранца

Зеленоградский городской краеведческий музей (ул. Ленина, 6) готовится отметить 78-й годовщину взятия Кранца и организует ряд мероприятий, сообщает администрация округа.

3 февраля в 12.00 состоится открытие выставки рукописных воспоминаний участников боев за Кранц «Это было в 45-м » (вход свободный);

4 февраля в 11.00 пройдет лекция о героях, именами которых названы улицы города Зеленоградска (вход свободный). В этот же день в 12.00 проведут интерактивное занятие с рассказом о предметах вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны (вход свободный).

Организаторы отмечают, что 4 февраля выставки в музее можно посмотреть бесплатно.