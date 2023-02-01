Калининградские астрономы сняли комету с зеленым хвостом

. Фото: Астрономическое сообщество БФУ имени Канта

Астрономы из БФУ имени И. Канта сняли комету C/2022 E3 (ZTF) в Калининграде. Сегодня, 1 февраля, комета проходит на минимальном расстоянии от Земли.

«Несмотря на пасмурную калининградскую погоду с дождями и снегом наши астрономы смогли в редкие минуты прояснения запечатлеть движение небесного тела. Кадры получились немного смазанными из-за ветра и сохранявшейся дымки на небе, но комета в максимуме своей яркости все равно отлично видна» - рассказал Алексей Байгашов, руководитель Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта.

Ученые обнаружили комету в марте 2022 года в Калифорнии. Ее прозвали «зеленой» ввиду характерного свечения.

«Комету удалось заснять во всей красе: с ярким хвостом и выраженным движением на фоне звезд. Из сотни кадров с экспозицией по 30 секунд каждый мы смонтировали наглядную анимацию», - отметил ученый.