Пропавшего музыканта Сергея Пахомова нашли в лесу на Куршской косе

На территории национального парка «Куршская коса» 1 февраля нашли живым пропавшего накануне калининградского музыканта Сергея Пахомова. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в поисково-спасательном отряде «Запад».

По предварительной информации музыкант гулял по лесу и ему стало плохо.

По словам участника поисково-спасательного отряда, Сергея в лесу неподалеку от КПП заметили две женщины, которые приехали погулять на косу.

Мужчина находился без сознания. Его в стабильно тяжелом состоянии доставили в больницу.