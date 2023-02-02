Под мостом на острове Канта установят стационарный туалет

На острове Канта к весне 2024 года появится общественный туалет. Его установят под мостом. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Под эстакадой, со стороны ближе к ДКМ, будет стационарный туалет дополнительно. Потому что это всегда востребовано, - сказал Вячеслав Генне. – В Кафедральном соборе туалет есть, но он эксплуатируется с расчетом на посетителей концертов.

Туалет станет частью грядущего благоустройства, которое готовят к 300-летию Канта.

На острове, в частности, облагородят и отремонтируют набережную, установят детские площадки и переложат центральную аллею.