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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:30

Под мостом на острове Канта установят стационарный туалет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На острове Канта к весне 2024 года появится общественный туалет. Его установят под мостом. Об этом советник губернатора архитектор Вячеслав Генне рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Под эстакадой, со стороны ближе к ДКМ, будет стационарный туалет дополнительно. Потому что это всегда востребовано, - сказал Вячеслав Генне. – В Кафедральном соборе туалет есть, но он эксплуатируется с расчетом на посетителей концертов.

Туалет станет частью грядущего благоустройства, которое готовят к 300-летию Канта.

На острове, в частности, облагородят и отремонтируют набережную, установят детские площадки и переложат центральную аллею.